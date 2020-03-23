Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye yaşlıları için seferber oldu
Evden çıkamayan 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik hastaların ihtiyaçlarının karşılanması için devlet seferber oldu. Yerel yönetimler de çalışmalara destek veriyor.
Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanların, kurallara uyduğu ve sokakları boşalttığı gözlendi.
Ancak, bazıları yasağa uymadı. Polis ve zabıta ekipleri tüm yurtta denetime çıktı. Yasağa uymayanlar anonslarla uyarıldı.
Konya Selçuklu'da yaşayan İbrahim dede de yasağı ihlal edenlerden. Maaş almak için evden çıktığını, televizyonu olmadığı için de yasaktan haberi olmadığını söyleyen İbrahim dede, Selçuklu Belediyesi'nin zabıta ekipleri tarafından alışverişe götürüldü.
Alışverişi yapılan İbrahim dede daha sonra ekipler tarafından evine kadar götürüldü.
Etiketler: koronavirüs salgın kovid-19Son Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 23:10
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