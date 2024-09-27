Türkiye 2024'te turizmde rekorlar kırmaya devam ediyor

Türkiye gerek tarihi zenginlikleriyle gerek muhteşem doğal güzellikleri ve eşsiz kıyılarıyla dünya turizminin gözde destinasyonlarından biri. Akdeniz ve Ege'nin masmavi sularından tarihi İpek Yolu'nun izlerine, karlı zirvelerden kaplıcalara kadar uzanan zengin coğrafyası, Türkiye'yi dört mevsim cazip kılıyor.

Her yıl milyonlarca kişi sadece güneş ve deniz için değil, aynı zamanda kültür, tarih, doğa ve sağlık turizmi için rotayı Türkiye'ye çeviriyor. Nitekim turizmle ilgili 2024 yılı verileri de bunu doğruluyor.

[Grafik: TRT Haber]

Yılın ilk yarısında 23,7 milyar dolarlık gelir

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan Sınır İstatistikleri Aylık Bültenine göre, yılın ilk sekiz ayında Türkiye’yi 40 milyon 295 bin 979 kişinin ziyaret etmesiyle bir rekor kırıldı. Üstelik yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 60 milyona ulaşması öngörülüyor.

Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler arasında yer alan Rusya ve Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısında da önemli artışlar yaşandı. Özellikle Rusya'dan gelen turist sayısı, pandemi öncesi seviyelerini aştı. Buna göre ilk sekiz ayda en fazla turist Rusya’dan geldi. Toplam 4 milyon 550 bin 588 milyon Rus turist geride kalan sekiz ayda Türkiye’yi ziyaret etti. İkinci sırada ise 4 milyon 385 bin 331 ziyaretçiyle Almanya yer aldı. Aynı dönemde 3 milyon 102 bin 412 ziyaretçiyle Birleşik Krallık ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ise yılın ilk çeyreğinde turizm gelirlerinde 8,8 milyar dolarlık bir rekor kırılmıştı. Bu rekor ikinci çeyrekte ikinci kez kırıldı. Yılın ilk yarısında 23,7 milyar dolar gelir elde eden turizm sektörü için yıl sonu hedefi 60 milyar dolar…

[Grafik: TRT Haber]

Kişi başı harcama ve konaklama rekoru kırıldı

Turizmde 2024 yılında bir rekor da kişi başı gecelik harcamalardan geldi. Öyle ki kişi başı gecelik harcamalarda tüm zamanların rekoru kırıldı. Geçen yıl sonu 92 dolar olan kişi başı gecelik harcama 98 dolara ulaştı.

Yine TÜİK verilerine göre yılın ilk 6 ayında turistlerin Türkiye'de yaptığı harcamaların 2 milyar 556 milyon 70 bin doları konaklama içindi. Konaklama geliri 6 aylık bazda 2003'ten bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Antalya 5 ayda yaklaşık 4 milyon turisti ağırladı

Türkiye’de turizm denilince akla gelen ilk yerlerden biri şüphesiz Antalya… "Turizmin başkenti" Antalya, bu yıl da deyim yerindeyse doldu taştı. Antalya’nın yılın ilk 5 ayında ağırladığı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,26 arttı. Böylece turizmde tüm zamanların en iyi başlangıç rekorunu tazeleyen Antalya, ilk 5 ayda 3 milyon 959 bin 267 ziyaretçi sayısına ulaştı.

Şehre en fazla turist 974 bin 272 kişiyle Almanya’dan geldi. İkinci sırayı 857 bin 862 ziyaretçiyle Rusya aldı. İngiltere ise 451 bin 341 kişi ile üçüncü sırada. Bu ülkeleri sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Ukrayna, Litvanya, Belçika ve Fransa takip etti.

İstanbul’a ziyaretçi akını

Gerek coğrafi konumu ve gerekse tarihiyle dikkat çeken İstanbul da ziyaretçi rekorları kırdı. İstanbul yılın ilk 4 ayında toplam 5 milyon 244 bin 936 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,94 artış gösterdi.

Grafik: Fatih Ersoy