Orman Genel Müdürlüğünün izin ve desteğiyle Burdur kırsalındaki ormanlardan toplanan bitkisel materyallerle çelenk şeklinde kapı süsü yapan yöre kadınları, hem aile bütçesine destek oldu hem de ihracatla ülke ekonomisine yıllık 1 milyon euro gelir sağladı.

Orman Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, ticari değere sahip her türlü bitkinin ülke ekonomisine kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.

Ticari değerlerin tespitinde Orman Genel Müdürlüğünün "Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlaması ile Üretim ve Satış Esasları Tebliği" çerçevesinde, odun ham maddesi dışında üretilen ürünlerin, üretim, satış usul ve esasları belirleniyor.

Biyolojik çeşitliliğin olduğu bölgelerde, bitkisel materyallerin kullanım alanları ve korunması gibi konularda kırsalda yaşayan vatandaşlara orman bölge müdürlükleri aracılığıyla bilgilendirme yapılıyor ve bu ürünlerin ihtiyaç alanlarına göre toplanması konusunda destek sağlanıyor.

Biyolojik çeşitliliğin ön plana çıktığı Burdur'un Bucak ilçesinde de Orman Genel Müdürlüğünün izniyle toplanan bitkilerden el emeğiyle küçük çelenk şeklinde kapı süsleri yapılıyor. Süslerin tamamı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Kapı süsleri 3 euroya alıcı buluyor

Yörede eylül ile aralık ayları arasındaki dönemde üretilen yaklaşık 350 bin kapı süsü, doğrudan soğuk hava zinciriyle Hollanda başta olmak üzere Almanya, İngiltere, İspanya ve Belçika'ya ihraç ediliyor.

Atölye ve ev ortamında çalışan yöre kadınları her bir kapı süsünü 2-3 lira işçilik ücretiyle örüyor. Sezonda 300 civarı köylü kadınının her biri günde ortalama 25 kapı süsü yapabiliyor. Yapılan kapı süsünün bileşenine göre bir kişi günde 50-100 lira kazanç elde ediyor.

Üretilen kapı süslerinin birim fiyatı dönemsel olarak değişmekle birlikte ortalama 3 avroya alıcı buluyor. Yöre halkı sezonda yaklaşık 350 bin kapı süsü üretimiyle Avrupa'ya yıllık 1 milyon avroluk ihracat gerçekleştiriyor.

Kapı süsü yapımında yörede doğal olarak yetişen veya kültürle yetiştirilmiş yaban mersini, kuşburnu, ateş dikeni, okaliptus, kızılcık, sandal, tespih çalısı, alıç, hurma, orman sarmaşığı, süs biberi ile süs patlıcanı gibi türlerin yaprak, dal ve meyvesinden faydalanılıyor.

Sadece bitkisel ürünlerin kullanıldığı bu ticaret alanında, ürünlerin biyokaçakçılık ile kaçırılma tehlikesine karşı Orman Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarınca yöre halkı bilinçlendiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA