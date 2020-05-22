Osmanlı tarihinin 93 Harbi olarak adlandırılan en önemli savaşlarından 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı...

Bu savaşta öne çıkan kahramanlardan biri de Nene Hatun. O, bebeğini beşikte bırakarak cepheye koşan bir Türk kadını.

Erzurum'un Çeperli köyünde dünyaya gelen Nene Hatun, 16 yaşında Erzurumlu Mehmet Efendi ile evlendi. Savaş sırasında 22 yaşındaydı. "Bu bebeği bana Allah verdi, ona Allah bakar" diyerek, Erzurum halkıyla cepheye koştu.

Genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlıkla gönüllerde taht kuran Nene Hatun'un bugün de dillerden düşmeyen bu cesareti nesilden nesile aktarılıyor.

"Yılın annesi" 65 yıl önce vefat etti

NATO Orduları Başkomutanı Amerikalı General Matthew Ridgway, Erzurum'da Nene Hatun'u cesaretinden dolayı ziyaret ederek elini öptü. Türk kadınının vatanı için tüm fedakarlığı yapabileceğini gösteren Nene Hatun, isminin çok daha fazla tanınmasını sağladı.

Cumhuriyet döneminde "Kırkgöz" soyadını alan Nene Hatun'un 4'ü erkek, 2'si kız 6 çocuğu dünyaya geldi.

İlk çocuğu Nazım'ı ve sonradan doğan 2 oğlunu 1. Dünya Savaşı'nda şehit veren Nene Hatun, yakalandığı soğuk algınlığı ve zatürre nedeniyle kaldırıldığı Numune Hastanesinde 22 Mayıs 1955'te vefat etti.

Hayatının son günlerinde 8 Mayıs 1955'te "yılın annesi" seçilen kahraman Türk kadını Nene Hatun, vefatının 65. yılında saygı ve minnetle anılıyor.

Türk halkının kahramanlığını anlatarak övündüğü ve cesareti her nesle ulaşan Nene Hatun'un mezarı, Erzurum'da kahramanca mücadele ettiği Aziziye Tabyaları'nda bulunuyor.