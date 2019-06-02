Dağların arasından uçsuz bucaksız ovalara, Ankara'dan Kars'a uzanan bir yolculuk. Masalsı yolculuk Doğu Ekspresi, artık turistik...

Turistik Doğu Ekspresi, 29 Mayıs'ta tarihi Ankara Garı'ndan ilk seferine uğurlandı.

TRT Haber Muhabiri Sabahnur Sayılgan ve kameraman Ufuk Karagül de 32 saat süren ilk sefere tanıklık etmek için trendeydi.

Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk yolcuları heyecanlıydı. Trende saatler su gibi akıp geçti. Günün ilk ışıklarıyla eşsiz bir manzara karşıladı yolcuları.

Dağları, yeşilliklerle kaplı ovaları ve nehirleri aşan Doğu Ekspresi, 14 saatte ilk durağı olan Erzincan'a daha sonra da İliç'e ulaştı. İliç'te, isteyen yolcular Bağıştaş Baraj Gölü'nde tekne turuna çıktı.

Ankara'dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan, İliç ve Erzurum'da 3 keyifli molanın ardından 32 saatlik yolculuğun sonu olan Kars'a ulaştı. 32 saatlik yolculuk bu kez de tur olarak devam etti. Yolcular Kars'ta hem doğal hem tarihi güzellikleri görme imkanı buldu.

Turun sonunda yolcular Kars Garı'nda dönüş için buluştu. Yolcular 32 saatlik yolculuğun konforlu geçtiğini söylediler. Ankara'ya dönüş Sivas Divriği- Bostankaya rotası üzerinden başladı.

Tek kişilik kompartıman ücreti 400 çift kişilik 250 lira

Gidiş dönüş 4 gece 5 gün süren seyahatin ücretine gelince... Tek kişilik kompartıman ücreti 400, çift kişilik kompartımanda kişi başı 250 lira. Tur gezileri ise ücrete dahil deği.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Ufuk Karagül