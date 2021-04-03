Gazeteci Alper Eral, Çorlu'da hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. Eral, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Uzun yıllar TRT 'de çalışıyordu

Çok sevilen bir isim olan Eral'ın vefatı, ailesi, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Gazeteciliğe Son Havadis Gazetesi’nde fahri muhabir olarak başlayan Eral, Malkara Son Haber Gazetesi'ni kurmuştu. Eral, uzun yıllardır, TRT ve Anadolu Ajansı'nın Tekirdağ Malkara muhabiri olarak görev yapıyordu.

58 yaşında vefat eden Alper Eral'ın cenazesi, Malkara Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.