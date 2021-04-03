Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber Malkara muhabiri Alper Erkal vefat etti
[Fotoğraf: TRT HABER]
TRT Haber Tekirdağ Malkara Muhabiri Alper Eral, Çorlu'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gazeteci Alper Eral, Çorlu'da hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. Eral, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Uzun yıllar TRT 'de çalışıyordu
Çok sevilen bir isim olan Eral'ın vefatı, ailesi, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu.
Gazeteciliğe Son Havadis Gazetesi’nde fahri muhabir olarak başlayan Eral, Malkara Son Haber Gazetesi'ni kurmuştu. Eral, uzun yıllardır, TRT ve Anadolu Ajansı'nın Tekirdağ Malkara muhabiri olarak görev yapıyordu.
58 yaşında vefat eden Alper Eral'ın cenazesi, Malkara Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.
Etiketler: Koronavirüs
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