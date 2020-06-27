Haber Giriş: Kaynak: AA
Trakya'da tarlalar sarıyla süslendi
Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, tohumların çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü.
Kırklareli'nde erken ekilen ayçiçeğinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor. Ayçiçeği, polen toplayan arılar ve kelebeklerle güzelliğine güzellik katıyor.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşlar da araçlarını ayçiçeği tarlalarının kenarına çekerek, anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye çalışıyor.
Etiketler: kırklareli ayçiçeği ayçiçeği tarlalarıSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 16:16
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