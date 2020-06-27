Kırklareli'nde erken ekilen ayçiçeğinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor. Ayçiçeği, polen toplayan arılar ve kelebeklerle güzelliğine güzellik katıyor.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar da araçlarını ayçiçeği tarlalarının kenarına çekerek, anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye çalışıyor.