Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), Çukurova'nın önemli doğal zenginliklerinden Ağyatan Lagünü'nün yok olma tehlikesine karşı 2015 yılında başlatılan proje tamamlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Sahaya ağırlıklı olarak hızlı gelişen ve kısa vadede kumul hareketini durduran Kıbrıs akasyasının yanı sıra, yöre halkına gelir getirici fıstıkçamı, keçiboynuzu, incir, nar, böğürtlen, mersin, sığla, biberiye gibi 21 ağaç türünde 610 bin fidan dikildi ve meyve vermeye başladı.

Biyolojik çeşitlilik artırıldı

Öngörülen süreden daha kısa sürede tamamlanan proje ile kumul alan üzerinde kurulan ahşap ızgaralar ve ağaçlandırma çalışmaları ile kumul hareketi yavaşlatılarak gölde bulunan su canlılarının zarar görmesi engellendi.

[Fotoğraf: DHA]

Bu sayede tamamen yok olma riski bulunan lagün gölü korunarak, proje sahasının kuzeyinde bulunan tarım arazilerinde yetişen tarım ürünlerinin erozyondan zarar görmesi engellenerek, oluşturulan orman örtüsü sayesinde biyolojik çeşitlilik miktarı artırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

4 yılda tamamlandı

8 yılda tamamlanması öngörülen projeyi 4 yılda tamamladıklarını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, şunları söyledi:

"Bu doğal güzelliğin zarar görmemesi için tüm uğraşlarımız sonuç verdi. Lagünde bulunan su canlılarının ve proje sahasının kuzeyindeki tarım alanlarının yok olması engellendi. Genel Müdürlüğümüzce başta Akdeniz sahilleri olmak üzere Karadeniz ve İstanbul’da yürütülen kıyı kumul tespit çalışmalarında bugüne kadar 133 bin dekar alan ağaçlandırıldı."