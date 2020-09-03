Muğla Karabağlar Yaylası mevkisinde Mehmet Ali Ünal'a ait müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Evsiz kalan 3 kişilik aile, traktör römorkunda yaşamaya başladı. Durumdan haberdar olan Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla aileye yardım yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgeye, AFAD ekipleri tarafından konteyner ev kurularak aile için sıcak yuva oluşturuldu.

Konteynerin anahtarını teslim alan Ünal, yardımları ve destekleri için Vali Tavlı ile AFAD ekiplerine teşekkür etti.