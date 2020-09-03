Haber Giriş: Kaynak: AA
Traktör römorkunda yaşayan aileye AFAD'dan konteyner ev
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, evleri yandığı için traktör römorkunda yaşayan aileye konteyner ev hediye edildi.
Muğla Karabağlar Yaylası mevkisinde Mehmet Ali Ünal'a ait müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Evsiz kalan 3 kişilik aile, traktör römorkunda yaşamaya başladı. Durumdan haberdar olan Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla aileye yardım yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Bölgeye, AFAD ekipleri tarafından konteyner ev kurularak aile için sıcak yuva oluşturuldu.
Konteynerin anahtarını teslim alan Ünal, yardımları ve destekleri için Vali Tavlı ile AFAD ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: traktör römorku AFADSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 12:33
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