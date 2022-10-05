Karşı tarafın acizliği, yanında ailesinin olması, verilebilecek zarar, bunların hiçbiri trafikte şiddetin önüne geçmiyor.

Son zamanlarda, özellikle İstanbul'da trafikte meydana gelen kavgalar takip edilemeyecek ölçüde arttı. Öyle ki, ufak bir yol verme tartışması saniyeler içinde tabancalı, baltalı kavgaya dönüşebiliyor.

Peki bu kavgaların önünü almak için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle, kendi öfkemizi dizginlememiz şart.

Trafikte sakin kalmak şart

Bu gibi durumların öfke kontrol problemi altında değerlendirildiğini belirten Uzman Psikolog Sena Sivri, "Benim öfke kontrol problemim var diye başvuran çok danışan oluyor. Onlara sorduğum sorusu ağırlıklı olarak zaten trafik öfkesi çıkıyor karşımıza" dedi.

Ancak bazen sakin kalmak da yeterli olmayabiliyor.

Psikolog Sivri, "Niye herkes trafikte şiddet göstermiyor? Çünkü birisi küçüklüğü itibariyle bir problem çözme yöntemlerini daha sağlıklı bir dille öğrenmiş oluyor. Diğeri şiddete başvurarak öğrenmiş oluyor. O yüzden karşımızda bizi şiddetle yaklaşan biri olduğunda bu kişinin problem çözme becerisinin olmadığını, daha farklı yol bilmediğini unutmamak lazım" diye konuştu.

Şiddet anında ne yapmalı?

Peki tüm bunlara rağmen kavganın önüne geçemezsek ne yapmalıyız? Öncelikle araçtan inmemek gerekiyor.

İleri Sürüş Uzmanı Esat Tevhik Hancı, trafikte şiddet anında yapılacakları şöyle anlattı:

"Bizim kapılarımızı kapatıp, arabaya ne yaparlarsa yapsınlar araçta kalmamız gerekiyor. 155 anında aranmalı ve olayı iyi anlatmalıyız. Kısa ve net anlatmalıyız. 155 ihbarı aldıktan sonra onlar o anlatış şeklinize göre olayı değerlendirecektir."

Kamera: Volkan Yazıcı