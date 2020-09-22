Trabzon'un bulut deniziyle bütünleşen yaylası: Beypınarı
Trabzon'daki Beypınarı Yaylası, manzarasıyla göz kamaştırıyor. Pandemi döneminde şehirden uzaklaşmak isteyenler, sis bulutları eşliğinde yaylada vakit geçiriyor.
Doğası, temiz havası, bitki örtüsü, doğal suyu...
Trabzon'un çeşit çeşit yayları eşsiz manzaralarıyla öne çıkıyor. Onlardan biri de yaklaşık 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası. Bu yaylayı farklı kılansa, bulutların üzerindeki manzarası.
Sis bulutlarının oluştuğu yaylada, kimileri semaverleriyle çay yapıyor kimi kemençe çalıp oynuyor. Yaylada, özellikle sis bulutu ve gün batımını görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları, bölgede kamp kurup saatlerce nöbet tutuyor.
Geceyi yaylada geçirenler, en güzel anı fotoğraf karesinde ölümsüzleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Tatilciler herkesi yaylayı gezmeye davet ediyor.
"Marifet buluttayken herkes yağmura şiir yazdı"
Yaylaya sis bulutunu izlemek için gelen Ömer Faruk Hacisalihoğlu, manzarayı şöyle yorumluyor:
"Bu güzelliği, bu bulut denizini Karadeniz dışında başka bir yerde görmek imkansızdır. Asıl marifet buluttayken, herkes yağmura şiir yazdı."
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