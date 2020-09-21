Haber Giriş: Kaynak: AA
Gökyüzü leyleklerin vedasıyla şenlendi
Sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı. Aynı yöne kanat çırpan yüzlerce leylek Kırklareli semalarında güzel görüntüler oluşturdu.
İlkbaharın ilk günlerinde sıcak iklimleri kendilerine mesken tutan leylekler, bu kez sonbaharın gelmesiyle sıcak memleketlere kanat çırpıyor.
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde leylekler, sürüler halinde güneye doğru göç etmeye başladı.
[Fotoğraf: AA]
Yavruları ile birlikte sürüler halinde ahenkle süzülen yüzlerce leyleğin göç yolculuğu kameralara yansıdı.
Etiketler: leyleklerin göçü leylekSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 13:00
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