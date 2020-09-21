İlkbaharın ilk günlerinde sıcak iklimleri kendilerine mesken tutan leylekler, bu kez sonbaharın gelmesiyle sıcak memleketlere kanat çırpıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kırklareli'nde leylekler, sürüler halinde güneye doğru göç etmeye başladı.

[Fotoğraf: AA]

Yavruları ile birlikte sürüler halinde ahenkle süzülen yüzlerce leyleğin göç yolculuğu kameralara yansıdı.