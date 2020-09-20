Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
106 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
Çorum'da yaşayan 106 yaşındaki Davut Özturan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Evlatları ve torunları tarafından evde bakılan yaşlı adam, hastalığı yenmeyi başardı.
Karın ağrısı ve nefes darlığı gibi septomlar yaşayan 106 yaşındaki Davut Özturan, hastanede yapılan koronavirüs tetkiklerinin pozitif çıkması üzerine, evinde karantinaya alındı.
26 Ağustos'ta rahatsızlanan Özturan’ın üşütme üzerine astım rahatsızlığının tetiklendiğini zanneden oğlu Fethi Özturan, babasının tahlillerinin pozitif olarak sonuçlandığını ve onun üzerine evde karantinaya ve tedaviye alındığını söyledi.
106 yaşındaki Özturan, evinde yapılan takiplerle hastalığı atlattı.
Etiketler: koronavirüs covid-19 çorumSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 21:09
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