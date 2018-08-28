Trabzonlu Süleyman usta altın hasırı 53 yıldır ilmek ilmek işliyor

Süleyman Bayram ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi ve birkaç yıl sonra kuyumcuda çalışmaya başladı.

Bayram, 16 yaşında çırak olarak başladığı çalışma hayatına 1977 yılına kadar kuyumcu atölyelerinde devam etti. Bu tarihten sonra kendi atölyesini açan Süleyman Bayram, sipariş üzerine oğluyla, örülmüş altın hasırdan gerdanlık ve bileklik gibi çeşitli takılar yapıyor.

Trabzon'daki en yaşlı üç ustadan biri

"Bir daha dünyaya gelsem yine aynı işi yaparım" diyen iki torun sahibi 69 yaşındaki usta, Ortahisar ilçesine bağlı Kemerkaya Mahallesi'nde bir iş hanında bulunan atölyesinde günde ortalama 10-12 saat çalışıyor.

Süleyman Bayram, geçmişi yüzyıllar öncesine kadar uzanan ve bölgenin önemli el sanatlarından Trabzon hasırını yaşatmaya çalışan kentteki en yaşlı üç ustadan biri olduğunu söyledi.

"Öyle ki Trabzon'da düğün yapıp da hasır almayan yok"

İşini sevdiğini ve yarım asrı aşkın süredir yaptığı mesleğinden çok memnun olduğunu belirten Bayram, "Geçmişten günümüze devam eden hasır sanatına bizden sonraki ustaların da devam etmesini istiyorum. Hasır bölgemizin bir kültürü, yok olmaması lazım. Öyle ki Trabzon'da düğün yapıp da hasır almayan yok. Her gelin hasır istiyor" dedi.

"Elim tuttuğu, gözüm de gördüğü sürece bu işe devam edeceğim"

Süleyman Bayram, hasırın, külçe ve hurda altının eritilmesiyle elde edilen 31 ile 32 mikron inceliğindeki telin ilmek ilmek örülmesiyle ortaya çıktığını anlattı.

Küpe, yüzük, bileklik ve gerdanlıktan oluşan hasır takımın yaklaşık 10 günde örüldüğünü söyleyen Bayram, şu bilgileri verdi:

"Örücüden gelen hasırı pense, örs, tokmak, eğe, makas gibi çeşitli aletler kullanarak düzeltiyorum. Bileklik ve gerdanlığın birleşme kısmına kaynak kullanarak toka takıyorum. Ardından asitin içine atıyorum ve böylelikle altın asıl rengine dönüşüyor. Hasırı örücüden aldıktan sonra işlemleri yapmam yaklaşık 5 saatimi alıyor. Bu süre hasırın genişliğine göre değişiyor. Daha az sırada örülmüş takımları ise çok daha kısa sürede tamamlıyorum. Gün içerisinde, hasırın genişliğine göre değişmekle birlikte ortalama 7 takım siparişi tamamlayıp, kuyumcuya ya da müşteriye teslim edebiliyorum."

Süleyman Bayram, yetiştirdiği 5 ustanın kendi atölyelerinde mesleği sürdürdüğünü belirterek, "Oğlumla birlikte çalışıyoruz. Benden sonra meslek ona kalacak. Bu meslek kuşaktan kuşağa devam edecek" dedi.

Kaynak: AA