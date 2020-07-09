Doğal yaşam alanlarını artırmak için ilçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan parkın projesi, bir ay içinde ihale edilecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çukurçayır Mahallesi'nde eskiden halı saha olarak kullanılan 5 bin metrekare alana yeni bir yaşam parkı yapılacağını ifade etti.

Mahallede, kentleşmeyle nüfus yoğunluğunun oldukça arttığını aktaran Genç, yapılacak parkın, mahalleye yeni bir nefes alanı kazandıracağını söyledi.

"Ortahisar'ımızı yeşille anılan bir ilçe haline getireceğiz"

Genç, Çukurçayır'ın en kapsamlı parkının yapılacağını vurgulayarak, Ortahisar'ı tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi yeşille anılan bir ilçe haline getireceklerini kaydetti.

Yaklaşık 6 yıllık zaman diliminde 100'ün üzerinde park projesine imza attıklarına dikkati çeken Genç, "Bunun yanında eski parklarımızı bakım ve onarımdan geçirip yeniden düzenleyerek kullanıma uygun hale getirdik. Sadece 2020 yılında bakım ve onarım dahil olmak üzere 11 park projesi yaptık. Bununla yetinmeyerek yeni park projelerimizi hayata geçiriyoruz" dedi.

"Boş bulduğumuz her alanı yeşillendiriyoruz"

Genç, Çukurçayır Mahallesi'nde yapacakları parkın da bunlardan biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bittiğinde vatandaşlarımızın tıpkı Ekopark gibi yoğun şekilde istifade ettiği çok güzel bir yaşam alanı olacak. Bu minvalde vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan gelen park taleplerine hiçbir surette duyarsız kalmıyoruz ve kalmayacağız da. İlçemizde ne kadar park ve yeşil alan olursa, bu, bir o kadar da daha yaşanabilir bir Ortahisar anlamına gelir. Bu durumun bilincindeyiz. Bundan dolayı tabiri caizse boş bulduğumuz her alanı yeşillendiriyoruz."