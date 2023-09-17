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Yaşam
AA 17.09.2023 16:42

Tokat’ta off-road heyecanı

Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Off-Road Şenliği başladı.

Topçam Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe 57 ilden 90 sürücü araçlarıyla katıldı.

Vatandaşlar, heyecan dolu müsabakaları izlemek için parkuru gören tepeleri ve parkurun etrafındaki izleme alanlarını doldurdu.

Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkanı Serkan Özcan, bu yıl şenlikte güvenlik önlemlerini artırdıklarını belirterek, "Şenlik çok eğlenceli geçiyor, halktan katılım çok fazla. Gelen illere ve bizi destekleyen Tokat halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tokat’ta off-road heyecanı

Şenliklere Giresun'un Espiye ilçesinden katılan Ahmet Ocak, daha önce de Tokat’ta yarıştıklarını ve pisti güzel bulduklarını söyledi.

Yarışlar gün boyu sürecek.

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