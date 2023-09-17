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Yaşam
AA 17.09.2023 12:17

81 ilde 'Aile Çalıştayı' düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde "Aile Çalıştayı" düzenleyecek. Bakan Göktaş, çalıştaylarla ilgili, "Aile ve toplum alanında hizmet sunan her kesim ile bir araya gelerek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

81 ilde 'Aile Çalıştayı' düzenlenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çalıştaylar, 81 il müdürlüğü koordinasyonunda, üniversiteler, akademisyenler sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Çalıştaylarda, "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" konuları ele alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalıştaylarla ilgili, "Aile ve toplum alanında hizmet sunan her kesim ile bir araya gelerek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ailenin her şeyden önce geldiğini aktaran Göktaş, bu çerçevede aileyi merkeze alan vizyonu Türkiye'de tanımlayacaklarını kaydetti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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