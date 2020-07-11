Haber Giriş: Kaynak: DHA
Temizlik görevlileri hem dans etti hem çöpleri topladı
Bağcılar'da çöp kamyonunda 2 temizlik görevlisi, arkadan gelen araçta çalan şarkının ritmine uyarak dans etti. Sürücü, o anları cep telefonuyla kaydetti.
İstanbul'da Bağcılar Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan iki kişi, çöp toplama kamyonu ile ara sokaklardaki çöpleri toplamaya başladı.
Kamyonun arkasından gelen otomobil sürücüsünün dinlediği şarkıya iki temizlik görevlisi ayak uydurup oynamaya başladı.
Kamyonun arka kısmında hem oynayan hem de sokaktaki çöpleri toplayan iki işçinin o anları araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Etiketler: temizlik görevlisi Şarkı İstanbul çöp toplama kamyonu BağcılarSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 16:04
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