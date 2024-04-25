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Yaşam
TRT Haber 25.04.2024 09:40

Teknolojik yol İstanbul’da test ediliyor

Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 30 kilometrelik yolda teknolojik yol testi devrede. Bu yolda ‘bluetooth’ sensörler, Plaka Tanıma Sistemi, kesit bazlı radar, LİDAR, tabanlı araç sayımı gibi geleceğin tüm karayolu ulaşım teknolojileri bir arada yer alıyor. Buradan elde edilecek bilgi, gelecekte tüm karayoluna yayılacak.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
Teknolojik yol İstanbul’da test ediliyor

Trafikte 2053 yılında Türkiye’de ‘sıfır’ ölüm hedefleniyor.

Sürücü eğitimleri ve kullanılan araçların güvenlik önlemlerinin artırılması, yeni teknolojilerin araçlarda zorunlu hale gelmesi ve tüm Türkiye’de sinyalizasyonun yeniden düzenlenmesi gibi çalışmalar devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da ‘teknolojik yolu’ test ediyor.

Trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı il olan İstanbul’da, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 30 kilometrelik bölümde teknoloji destekli yolun testine başlandı.

Bu yolda tüm araç ve sürücüler, görülen ya da görülmeyen yirmiye yakın teknoloji ile güvenli bir seyahat için izleniyor. Bu kısım ‘Karayolları Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridoru’ olarak belirlendi.

Teknolojik yol İstanbul’da test ediliyor

Seyahat süresini azaltıyor, güvenliği artırıyor

K-AUS, seyahat sürelerinin azaltılması, trafikte güvenli yolculuğun artırılması, yol kapasitesinin verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerjinin verimli kullanılması ve çevreye verilen zararın azaltılmasını hedefliyor.

Benzer uygulamalar dünyada ilk olarak Japonya’da başlatılmıştı. Bazı Avrupa ülkelerinde de teknolojik akıllı yol çalışmaları sürdürülüyor. Bu teknolojiler hayata geçirildiğinde, otonom (sürücüsüz) sürüş için de en önemli adım atılmış olacak.

Kullanılan teknolojiler

K-AUS’ta küresel uydularla navigasyon belirleme yanında, Radyo Frekansıyla Tanımlama (RFID) ile yol ve geçiş ücretlerinin alınması işlemleri yapılıyor.

Tahsis Edilmiş Kısa Mesafeli Haberleşme (DSRC) teknolojisi ile araçlarla kısa mesafeli haberleşme sağlanıyor. Near Field Communication (NFC), radyo Veri Sistemi (RDS), Sayısal Radyo Yayını (DAB), Düşük Güç Geniş Alan Ağı (LPWAN) ise kullanılan diğer teknolojilerden bazıları.

Bunlara ek olarak ‘bluetooth’ teknolojisi ile trafik yoğunluğu, taban sayma yöntemiyle araç sayısı, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile araç plakaları, kesit bazlı radar ile ortalama hız ölçümü, Yol Kenarı Birimi (RSU) kameraları ile riskli kullanım gibi konular tespit ediliyor.

Sürücülerin akıllı ekranlarına ya da radyo alıcılarına uyarıcı veya bilgilendirici mesajlar gönderilebiliyor. Lazer darbeli radar (LIDAR) ile hız, Meteorolojik Bilgi İstasyonu (MBİ) ile hava durumu ölçülerek Değişken Mesaj İşaretleri (DMİ) ile sürücüler araç dışında da bilgilendiriliyor.

Teknolojik yol İstanbul’da test ediliyor

En gelişmişi

Daha önce Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kocaeli’de de akıllı yol çalışmaları başlatılmıştı. Ancak Hasdal Kavşağı ile havalimanı arasında kullanılan teknolojiler, bugüne kadarki en gelimiş teknoloji oldu.

Bu yoldan elde edilen veri, ülke genelinde karayollarında yapılacak düzenlemeler için yol gösterici olacak.

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Denetim Kuzey Marmara Otoyolu Otomotiv Trafik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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