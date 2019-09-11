Pencerelerden içeri giriyor, müşterilerin elinden yemek yiyorlar.

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki bir otel, farklı bir tatil imkanı sunuyor. Burada zürafalar ile birlikte kahvaltı yapmak mümkün.

Zürafalar, otelin bulunduğu ormanda yaşıyor. Meraklı zürafalar, günün erken saatlerinde, otelin geniş pencerelerden başlarını içeri sokuyorlar.

Kimi zaman masalardan yiyecek alıyorlar kimi zaman da masaya konuk oluyorlar. Gün içinde de müşterilerle eğlenceli dakikalar geçiriyorlar.

Zürafalarla kahvaltı keyfinin meraklısı çok, otele her yıl binlerce turist akın ediyor.

Kaynak: TRT Haber