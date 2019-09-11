Yaşam
Tatilde zürafalarla kahvaltı keyfi11 Eylül 2019 Çarşamba 15:34 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:47
Tatilde zürafalarla kahvaltı yapmak ister misiniz? Kenya'nın başkenti Nairobi'deki bir otelde bu sıra dışı deneyimi yaşamak mümkün.
Pencerelerden içeri giriyor, müşterilerin elinden yemek yiyorlar.
Kenya'nın başkenti Nairobi'deki bir otel, farklı bir tatil imkanı sunuyor. Burada zürafalar ile birlikte kahvaltı yapmak mümkün.
Zürafalar, otelin bulunduğu ormanda yaşıyor. Meraklı zürafalar, günün erken saatlerinde, otelin geniş pencerelerden başlarını içeri sokuyorlar.
Kimi zaman masalardan yiyecek alıyorlar kimi zaman da masaya konuk oluyorlar. Gün içinde de müşterilerle eğlenceli dakikalar geçiriyorlar.
Zürafalarla kahvaltı keyfinin meraklısı çok, otele her yıl binlerce turist akın ediyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: zürafalarla kahvaltı Kenya