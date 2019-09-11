Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Karahisar köyünde çiftçilik yapan Nihat Ateş, yaban domuzlarının ayçiçeğine zarar verebileceği düşüncesiyle erken hasat yaptı.

Ayçiçeğini Keşan Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi'ne götürdü.

Ancak buradaki görevliler çekirdeğin rutubetli olduğunu, depoya dökülmesi halinde buradaki diğer ürünlere de zarar verebileceğini söyleyip, kurutup getirmesini istedi.

Bunun üzerine Nihat Ateş, ürününü kuruması için şehir merkezinde trafiğe açık olan sokağa sermek zorunda kaldı.

Ateş, birkaç gün sonra kuruyan ürünü kooperatife götürerek teslim etti.

Depoya dökülen rutubetli çekirdeğin diğer ürünleri de olumsuz etkilediğini belirten Ateş, "Ürün tarlada 5-10 gün daha durabilirdi. Fakat domuz korkusundan erken topladık. Çekirdek rutubetli çıktı. Mecburen kurutmak zorunda kalıyoruz. Yaklaşık 3 ton ürünü kuruması için yola serdik. Kurutmazsak depodaki diğer ürünlere de zarar veririz. Çekirdeği ince yayarsak 1 günde kurur. Bu yıl verim yüksek. Fiyatlar da fena değil. Ayçiçeği çiftçiyi memnun etti" dedi.

Kaynak: DHA