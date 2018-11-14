Tadı ve aromasıyla kış aylarının vazgeçilmezi: Salep

Toros Dağı'nın yüksek kesimlerinde toplanıyor. Birçok aşamadan geçtikten sonra dumanı üstünde sıcacık içeceğe dönüşüyor.

Kış mevsiminin aranan lezzeti salep, tarladan fincana girinceye kadar zorlu bir yolculuktan geçiyor.

Burdur'un Bucak ilçesine özgü salep ise diğerlerinden biraz farklı.

Toroslar'dan toplanan yabani orkide denilen salep bitkisinin yumruları yıkanıp kurutuluyor.

Taş değirmenlerde kırılan yumrular öğütülüp toz haline geliyor. Ardından da süt ve şekerle buluşuyor.

Salep üreticisi Aziz Gündüz, birçok şehre salep gönderdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin her yerinden... Mesela Türkiye'nin 13 yerine, 5-6 tanesi zaten İstanbul'daydı. Malatya, Adana, Samsun, Ankara vardı. Bu şekilde taleplere gönderiyoruz."

Bucak salebinin kilosu ise bu yıl 600 liradan satılıyor.

1 kilo süt için 7 gram salep tozu gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber