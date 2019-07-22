Kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle "Göl Su" projesi kapsamında hayata geçirilen Kars Barajı, yeni misafirleriyle şenlendi.

Su tutmaya başlayan ve büyük oranda doluluk sağlayan baraj içerisindeki terk edilmiş eski yapılar, göçmen kuşların yuvası haline geldi.

Fotoğraf tutkularının vazgeçilmez mekanı

Bölgedeki Kuyucuk Gölü'nün büyük bölümünün kuruması üzerine Kars Barajı'na yönelen kuşlar, yarısı sular altında kalan cami minaresi ile evlere yuva yaptı.

Sular altında kalan köylerin güzel manzaralar oluşturduğu baraj, fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez adresleri arasında.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Uzlu, barajların yaban hayatı açısından da bulunduğu bölgeleri etkilediğini söyledi.

Türkiye'nin 13. Ramsar Alanı olan Kuyucuk Gölü'nün baraja yakın olduğunu anımsatan Uzlu, şöyle konuştu:

"Kuyucuk Gölü ve baraj göllerinin temel olarak fonksiyon farklılıkları var. Kuyucuk kapalı bir sistem aslında göçmen kuşlarının beslenebileceği bir alan değil, dinlenebilecekleri bir alan. Kısa süre dinlenmelerinin ardından göçlere devam etme amaçlarıyla kullandıkları bir sulak alan. Barajlar ise kuşlar için farklı amaçlarda kullandıkları daha çok yerleşik türlerin kullanmaya meyil ettiği alanlardır."

"Martılar, angıtlar, pelikanlar, balıkçıllar yaşıyor"

Uzlu, barajda bir çok göçmen kuşun varlığını sürdürdüğünü belirterek, balıkçıl kuşların bölgeyi mesken tuttuğunu anlattı.

Kars çevresindeki sulak alanların çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaptığını vurgulayan Uzlu, "Kars'ta yerleşik olarak martılar çok fazla, angıtlar bizim yakın bölgemizde, bazıları yerleşik olmak üzere pelikanlar, balıkçıllar burada yaşamını sürdürüyor. Bizim 12 ay boyunca gözlemlediğimiz balıkçıllar var. Özelliklede Kuyucuk Gölü'ndeki şu anda yaşanan su sıkıntısı bu şekilde devam ederse doğdukları alanda genlerine işlenmiş göç güdüsüyle hareket eden göçmen kuşlar yine aynı rotayı izlerlerken hatlarını bulmazlarsa kuşlar muhtemelen baraj veya diğer su birikimi olan alternatif gölleri veya bu gibi baraj göllerini kullanacaklardır" dedi.

Göçmen kuşlarının Kars Barajı'nı yerleşik hayat olarak kullanmayacaklarını, bir süre dinlenme yeri olarak kullanacaklarını ifade eden Uzlu, kuşların barajı mesken tutmasının kendilerini etkilediğini dile getirdi.

Uzlu, "Barajda yuvalayan, yavrulayıp yeniden göçlerine devam eden kuşlar var. Kuyucuk Gölü'nde su olmazsa burada oluşacak yaşam alanlarını tekrar yuvalama için alternatif olarak kullanabilirler" diye konuştu.

Kaynak: AA