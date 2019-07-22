Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde yaşayan vatandaşlar, yapımı 1850'lere dayanan su kanalını açmak için yılda 2 kez bir araya geliyor.

Sel, toprak kayması ve heyelan yüzünden her yıl kapanan 6 kilometre uzunluğundaki su kanalını kazma ve küreklerle açıyorlar.

İçme suyu sorunu bulunmayan 60 hanelik köyde yaşayan vatandaşlar, bu yıl da su kanalını açmak için çalışma başlattı.

Kazma ve küreklerle su kanalını açmak için yola koyulan 30 vatandaş, 35 dereceyi bulan hava sıcaklığında zor şartlar altında çalışarak, kanala düşen toprak ve kaya parçalarını temizleyip kanalın bağlandığı dereden köye su ulaştırdı.

"Köyümüzün tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılık"

Aşağı Toklu köyü muhtarı Hakkı Demir, asırlık su kanalının dedelerinden kalma olduğunu ve sürekli ilkel yöntemlerle açıldığını söyledi.

Her yıl ilkbahar ve yaz aylarında su kanalını açmak için köylülerin bir araya geldiğini ve köydeki hayvanları suya kavuşturduklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Dedelerimiz 1835'li yıllarda bu köye yerleşmiş. Dedelerimizden kalma su kanalını insan gücüyle açıyoruz. Su kanalı dağlık arazilerden geçtiği için mekanik araçlar burada çalışmıyor. Her yıl 2-3 defa köyde yaşayan vatandaşlar olarak bir araya gelip 6 kilometre uzunluğundaki kanalı temizliyoruz. Bu suyu tarımsal faaliyetler ve merada otlayan hayvanlarımız için kullanıyoruz. Köyümüzün tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılık, bunun olmazsa olmaz şartı bu su."

Yağmur, sel ve toprak kaymaları nedeniyle kanalın büyük taşlarla dolduğunu ve kanalı açmak için sıcak havada çalışmanın zor olduğunu anlatan Demir, "Zorlu süren çalışmanın ardından kanalı tamamen temizledik ve dereye bağladık. Bundan sonraki aşamada ise suyu takip edip köye kadar yürüyerek taşkın olan yerleri onarıp köyümüze suyu ulaştırdık" dedi.

Kaynak: AA