Erzurum'da yaşayanZeynep Çakıcı'ya ait "Paşa" isimli kedi, aniden baygınlık ve solunum güçlüğü geçirince Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi.

Burada kediye yapılan tetkik ve muayene sonrası hekimler, "Paşa"nın enfeksiyona bağlı solunum sıkıntısı çektiğini ve göğüs boşluğunda yoğun sıvı biriktiğini belirledi.

Bu durum hayati tehlike arz ettiği için "Paşa"yı anesteziye alan Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mümin Gökhan Şenocak ve ekibi, yaklaşık 30 dakika süren girişimle "Paşa"nın göğüs boşluğunda biriken sıvıyı boşalttı.

"Paşa" rahat nefese kavuştu

Hayvan Hastanesinin Başhekim Yardımcısı da olan Şenocak kediye yapılan radyografik inceleme sonrası göğüs boşluğunda sıvı birikmesi teşhisi koyduklarını anlatarak, "Sıvının özel bir iğneyle dışarı alınması (torakosentez) uygulamasıyla kedinin göğüs boşluğundaki sıvıyı çıkardık. Operasyon sonrası kediden yaklaşık 50 mililitre sıvı çıkardık. Bu durum bazı enfeksiyon hastalıklarda karşılaştığımız olay. Elde ettiğimiz sıvının sebebinin araştırılması için tahlile göndereceğiz" dedi.

Şenocak, yapılan müdahaleyle "Paşa"nın rahat nefese kavuştuğunu ifade ederek, kedinin nefes alıp vermesinin de düzeldiğini söyledi.

Geç müdahale ya da müdahale edilmemesi durumunda solunum yetmezliğine bağlı olarak hayvanın ölme ihtimalinin olacağını belirten Şenocak, şöyle konuştu:

"Operasyon yapılmasaydı bu durum hayvanın yaşamsal konforunu etkileyeceği gibi hayati tehlike de arz edebilirdi. Kedi bize geldiğinde nefes alıp vermekte çok zorluk çekiyordu. Şimdi durumu düzeldi. Kediden aldığımız sıvıyı tahlile gönderdik, tahlil neticesine bağlı olarak kapsamlı tedaviye başlayacağız."

Kaynak: AA