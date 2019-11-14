Çocuk yaşlarda hayvan sevgisiyle tanışan Filiz Karabay, 20 yıldır evinde beslediği köpeğinin yanı sıra sokakta yaşayanların da yardımına koşmaya çalışıyor.

Emekli olduktan sonra kendisini tamamen sokak hayvanlarına adayan Karabay, her gün sabah erkenden kalkıp hazırladığı yiyecekleri köpeklere götürüyor.

Yiyecekleri köpeklere genellikle Sinop'un sahilinde veren Karabay, onlarla oyunlar da oynuyor.

[Fotoğraf: AA]

"Doyuramadığım zamanlarda aklım hep köpeklerimde kalıyor"

Karabay, sadece köpeklere değil, tüm hayvanlara sevgi beslediğini söyledi. Sokakta yaşayan hayvanlar için herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Karabay, "Her gün köpeklerin karınlarını doyuruyorum ama sadece parkta değil. Nerede bir sokak hayvanı görsem doyurmaya çalışıyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Karabay, hayvanların yiyecek ve su kadar sağlıklı yaşamaya da ihtiyaç duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Mesela 21 yaşında bir köpeğimiz var. Yaşı dolayısıyla hastalandı. Veterinere getiriyor, ilaçlarını veriyor, iğnelerini yaptırıyoruz. Hayırsever başka vatandaşlar maddi destek sağlıyor, kurumlar, iş yerleri ilaçları alıyor. Öyle olmasa ben tek başıma hepsine yetişemem. Her hasta olan hayvanımıza destek sağlamaya çalışıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Hayvanları karınları doymuş ve sağlıklı gördüğünde çok mutlu olduğunu anlatan Karabay, "Onların sevgisi anlatılmaz, yaşanır. Geleceğim saati biliyor ve beni bekliyorlar. Gördüklerindeki sevinci anlatamam. Sarılıp, öpüyorlar. Acil bir durum anında doyuramadığım zamanlarda ise aklım hep köpeklerimde kalıyor" dedi.

Kaynak: AA