Yaşam
Evlilik teklifi yapayım derken ünlü yürüyüş yolunu yaktılar14 Kasım 2019 Perşembe 11:44 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 11:53
Ürgüp-Üç güzeller mevkiinde, evlilik teklifi yapmak isteyen kişi, dünyanın en çok fotoğraf çekilen ahşap yürüme yolunu yaktı.
[Fotoğraf: İHA]
Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri olan Ürgüp-Üç güzeller mevkiinde evlilik teklifi yapan bir kişi burada bulunan ahşap yürüme yolunu yaktı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Ürgüp-Üç güzellerde kız arkadaşına evlilik teklifi eden bir kişi burada bulunan ahşap yürüyüş yolunu yaktı.
[Fotoğraf: İHA]
Yürüyüş alanın yandığını gören kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken, yürüyüş yolunda çıkan yangın Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis ekipleri her yerde yürüyüş yolunu yakıp kaçan şüphelileri arıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Kaynak: İHA
Etiketler: yürüyüş yolu üç güzeller Nevşehir evlilik teklifi