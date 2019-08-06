Uykuları bölen sivrisinekler kişileri gece boyu huzursuz eder. Kaşıntıların sürekli devam etmesi ciltte kızarıklık ve tahrişe de neden olabilir.

Dünyadaki en tehlikeli hayvanlarından biri olan sivrisineklerin bir ısırığı Batı Nil virüsü, Deng humması ve sıtma yayabilir.

Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan sivrisineklerden kurtulmak çok da zor değil. Doğal yöntemler kullanarak sivrisinekleri uzaklaştırmak mümkün. İşte sivrisineklerden kurtulmanın doğal yolları…

Sivrisineklerin en sevmediği kokular

Lavanta, portakal, limon, ada çayı, kadife çiçeği, karanfil, okaliptüs, defne, reyhan, sarımsak, soğan, sirke, biberiye.

Açık renk giysiler tercih edilmeli

Sivrisinekler daha çok koyu renkleri tercih eder. Sivrisinekler koyu renkleri kendi özel alanları gibi gördükleri için koyu renkli elbiseler giyen kişilerin yanına daha çok uğrar.

B ve C vitamini alınmalı

B ve C vitamini yönünden zengin besinler sivrisineklerin çok sevmediği gıda gruplarından. C vitamini suda eriyebilen bir vitamin olduğundan vücutta birikmez, fazla terlemeyi önler, sivrisinekler de bundan nefret eder.

Fesleğen, reyhan ve karanfil

Fesleğen, reyhan ve karanfil kokusu sivrisinekleri uzaklaştırır. Cam önüne koyabileceğiniz bu bitkileri başucunuza koymak daha etkili olmasını sağlar.

Sık sık duş alınmalı

Sivrisinekler daha çok terli olan vücutlara ve ayak kokusu problemi yaşayan kişilere gelir. Yatmadan önce duş almak bu davetsiz misafirlere karşı koruyabilir.

Sirke

İçinde sirke dolu bardağı cam önüne koyulmalı. Güçlü kokusu sinekleri yaklaştırmaz ve içeri sokmaz.

Sarımsak ve soğan

Sivrisineklere karşı etkili yöntemlerden biri de soğan ve sarımsak. Amerika’da yapılan araştırmalarda, sivrisineklerin sarımsak ve sarımsak yağı olan yerlere yaklaşamadığı tespit edildi.

Nane ve limon

Nane de tıpkı fesleğen gibi mutfakta ve sivrisinek kaçırmada işe yarıyor. Sivrisinekleri kaçırmasının yanı sıra nane, sivrisinek ısırığına da iyi geliyor.

Davetsiz misafirlerden kovmak için, nane ve limondan yapılan doğal sprey de oldukça etkili.

Lavanta

Lavantanın kokusunu hemen hemen herkes sever. Bilinmeyen şey ise sivrisineklerin lavanta kokusundan nefret ettiği. Vücuda sürülen lavanta yağı sivrisinekleri bulunduğu ortamdan kaçırır.

Kaynak: TRT Haber