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Yaşam
AA 25.09.2023 11:12

Siirt'te göletlere 2 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Siirt'teki baraj gölü ve göletlere 2 milyon 100 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Siirt'te göletlere 2 milyon sazan yavrusu bırakıldı
[Fotoğraf: Arşiv]

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" devam ediyor.

Proje çerçevesinde Şanlıurfa'dan getirilen 2 milyon 100 bin sazan yavrusu, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı göl alanına ve Kurtalan ilçesindeki göletlere bırakıldı.

Siirt'te göletlere 2 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, yaptığı açıklamada, ildeki gölet ve baraj göllerine, balıklandırma faaliyeti kapsamında son 5 yılda 8 milyona yakın sazan yavrusu bırakıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu tesislerinde üretilen 2 milyon 100 bin sazan yavrusu teslim alındı. Balıklar aynı gün Kurtalan'daki göletlere ve Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne bırakıldı. Baraj ve göletlerde yapılan balıklandırma çalışmasıyla sportif balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık tüketiminin arttırılması hedeflenmektedir. İç sularımızda yaygın olarak bulunan ve talep gören 1 milyon 300 bin şabut yavrusu yakın bir zamanda baraj gölüne bırakılacak."

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