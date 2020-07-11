Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde, 30 derecenin üzerine çıkan sıcak hava nedeniyle bunalan hayvanlar, fıskiye sistemi ile ıslatılarak serinletildi.

Ayılar, özenle seçilen karpuz, şeftali, muz, kavun ve kayısıdan oluşan buzlu meyve kokteyllerini yiyerek serinledi.

[Fotoğraf: DHA]

Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhaneddin Bacak, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de etkili olan sıcak havanın hayatı olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Bizler de hayvanat bahçesi yetkilileri olarak canlıların sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi için çalışıyoruz. Bazı hayvanlarımız fıskiye ile serinletilirken, boz ayılara da haftada 1 defa olmak suretiyle mevsim meyvelerinden oluşan buzlu meyve kokteyli ve dondurma veriyoruz. Haftada bir vermemizin nedeni midelerinin sorun yaşamamasıdır. 153 türden bin 640 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesinde kışın hayvanların üşümemesi, yazın da serinlemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.