Ciridin merkezi Selim ilçesinin bazı köylerinde, yaz-kış atlar sahalarda koşturuyor. Bulunan her düzlük arazide ciritçilerin müsabaka yaptığı köylerde atlara büyük özen gösteriliyor.

Müsabaka dışındaki zamanlarını ahırlarda geçiren atları yaz aylarında sıcaktan korumak isteyen ciritçiler, onları derelerde serinletiyor.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü üyeleri, Selim ilçesine bağlı Kekeç köyündeki atlarını sıcaktan korumak için 3 kilometre uzaklıktaki dereye götürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

"At sevdamız bitmez bir sevdadır"

Seyisler tarafından dereye sokulan atlar bir süre suda yürütülüyor. Dere içinde koşan atlardan bazıları suya dalınca üzerindeki binicisi zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Yürüyüş ve bir süre yapılan koşunun ardından seyisler atları şampuanlarla yıkayıp temizliyor.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, ahırda besledikleri atların hamlığını almak için suda yıkadıklarını ve böylelikle rahatlamalarını sağladıklarını söyledi, "At sevdamız çocukluktan bu yana var. Onlarsız yapamıyoruz. At sevdamız bitmez bir sevdadır. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: DHA]