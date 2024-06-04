Sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek

Yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Yüksek sıcaklık, üç gün daha etkili olacak.

Sıcaklıkların cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üstünde seyredeceğini söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Özellikle güney bölgelerimizde Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar yer yer 40 derecenin üzerine çıkacak" dedi.

Sıcaklık; Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde 35 derecenin üzerine çıkacak.

Çelik, özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlara ve yaşlılara, dışarıya çıkmamaları veya tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Bazı bölgelerde ise toz taşınımı bekleniyor.

Hafif bir toz taşı ihtimali olduğunu belirten Çelik, "Ege ve İç Anadolu'nun batısında bugün ve yarın çok az da olsa bir toz taşınımı ihtimali var" ifadelerini kullandı.

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ve üç büyük il... İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklık 30 dereceyi geçecek.

Çelik: Ankara'daki en yüksek sıcaklık 32 - 33 derecelerde hafta sonunda 28 - 29 dereceye düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 30 - 31 dereceler civarında seyrediyor. İzmir'de ise en yüksek sıcaklıklar önümüzdeki günlerde 34 ile 36 derece arasında seyredecek.