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Yaşam
AA 15.10.2024 17:42

Sıcaklık 6-12 derece düşecek: Kar geliyor

Yurtta hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerinden başlayarak 6 ila 12 derece azalacak. Bazı bölgelerin yüksek kesimlerinde de mevsimin ilk kar yağışı görülecek.

Sıcaklık 6-12 derece düşecek: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, perşembeden itibaren hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerden başlamak üzere 6 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

Soğuk hava, kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürecek. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yağış geçişleri görülecek.

Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte Karadeniz'in yüksek kesimleri ve yaylaları ile Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görülecek.

Zirai don riskine karşı meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi gerekiyor.

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