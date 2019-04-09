Zonguldaklı Hacıkadın ve Ali Karadağ çifti...
Onlar 57 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlardı.
73 yaşındaki Ali Karadağ bir süredir KOAH hastalığı sebebiyle tedavi görüyordu.
Yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Eşinin ölümüne dayanamadı
Yaşlı adam için Alaplı ilçesine bağlı Kocaeli Köyünde sela okundu.
Selayı evlerinde duyan 75 yaşındaki Hacıkadın Karadağ eşinin öldüğünü anlayınca fenalaştı.
Kalp krizi geçiren yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Birkaç saat arayla hayatlarını kaybeden çiftin cenazesi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.
2 çocuk sahibi yaşlı çift, birbirlerine sevgileri ve saygılarıyla biliniyordu.
57 yıllık evliliklerinde birbirlerinden hiç ayrılmayan çift yan yana toprağa verildi.
Kaynak: TRT Haber