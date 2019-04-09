İzmir Buca'da sahipsiz hayvanlar için dernek kuran bir grup gönüllü, İlçe Belediyesinin tahsis ettiği hurda parkında, haftanın 3 günü yemek atıkları, et suyu, ekmek, tavuk eti ile kemiklerinden "papara" ismini verdikleri mamayı hazırlıyor.

Yemeği kendi araçlarıyla Kaynaklar köyünde köpeklerin yaşadığı alanlara bırakan 20 gönüllü, besledikleri hayvanlardan tıbbi desteğe ihtiyacı olanların da bakımını yapıyor.

600 köpeğin ihtiyaçları karşılanıyor

Dernek Başkanı Nuran Kapıdağ, 3,5 yıl önce başıboş hayvanların bakımını üstlenmek için bir grup gönüllüyle yola çıktıklarını, farklı mesleklerden üyelerle yaklaşık 1 ay önce de dernek kurduklarını söyledi.

Dernek üyelerinin iş çıkışı, hayvanları beslemek için bağışçılardan malzeme topladığını belirten Kapıdağ, gönüllülerin, ormana bırakılmış 600 köpeğin ihtiyaçlarını karşıladığını dile getirdi.

Kapıdağ, "Hafta içi beslemeyi gece saatlerinde yapıyoruz. Dernek üyelerimiz arasında polis, doktor, avukat, hemşire, hastane müdürü var. Herkesin hayata bakış açısı farklı ama önemli olan bu kadar insanın bir araya gelerek, sokaktaki kimsesiz hayvanlar için bir şey yapması" dedi.

Kaynak: AA