'Sessiz Çığlık' engellilerin sesini duyuruyor

Dünyadaki tüm engelli bireylerin haklarına dikkati çekmek ve barış çağrısında bulunmak için Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde Türkiye'den yola çıkan engelli bisikletçilerin Avrupa turu sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen Kırık Sandalye Heykeli'nin bulunduğu meydana gelen 12 kişilik "Sessiz Çığlık Bisiklet Turu" katılımcılarını Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nda görevli konsolos Levent Çeri karşıladı.

Buradan sonra tekrar pedal çevirmeye koyulan tur üyeleri, Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde basın açıklaması yaparak engellilerin taleplerini dile getirdi.

İstanbul’dan Edirne’ye kadar İstanbul Valiliğinin sağladığı özel bir konvoy eşliğinde yol aldıklarını anlatan Tur Koordinatörü Hüseyin Nacar, Dışişleri Bakanlığının da geride bıraktıkları ülkelerdeki temsilcilikleri harekete geçirerek, her türlü yardım ve desteği sağlama konusunda seferber olduklarını kaydetti.

Almanya’nın Schalke 04 takımında oynayan ve ekibe dönüşümlü olarak katılan görme engelli futbolcu Ali Çavdar da AİHM önünde açıklama yaptı.

Aynı zamanda hukukçu kimliği de bulunan Çavdar, şunları söyledi;

"Her grup büyümek, çoğalmak ister. Biz engelliler grubu olarak büyümek istemeyen bir grubuz. Aramıza insandan kaynaklı yeni engellilerin katılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Barış için, savaşa, teröre hayır diyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz. İnsan Hakları Mahkemesinin önünde olmamız nedeniyle de ulusal veya uluslararası yargıdan kaynaklı, engellilerin önünde engel olan bütün unsurların ortadan kaldırılması için burada çağrıda bulunuyoruz."

Dünyada hukuk sürecinin aksaklıklarla dolu olduğu ve engelliler söz konusu olduğunda bu durumun iki katı daha arttığını kaydeden Çavdar, AİHM önüne gelerek tüm dünyadan gelen başvuruların daha ivedilikle incelenmesi ve sonuçlandırılması çağrısında bulunduklarını sözlerine ekledi.

Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda güzergahını takip eden grup, yol boyunca uluslararası kuruluşların önlerinde basın açıklamaları yaparak karar alma mekanizmaları ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Toplam 10 Avrupa ülkesinde 49 gün pedal çevirecek olan görme, işitme, ortopedik engelli bisikletçilerden oluşan grup, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Lahey Adalet Divanı önünde engellilerin haklarına dikkatleri çekerek barış çağrısı yapacak.

Kaynak: AA