Şeyh Edebali Türbesi'ne ziyaretçi akını

Bilecik Belediyesi'nce iki yıl önce yaptırılan, Osmanlı Devleti'nin 36 padişahının hayat hikayelerinin anlatıldığı, üç boyutlu resimlerinin bulunduğu, yarım hilal şeklindeki 165 metrelik "tarih şeridi"ne gelenler, yaklaşık bir saatlik gezinin sonunda geçmişi öğreniyor.

Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edip dua okuduktan sonra "Osmanlı Devleti padişahlarının, dedeleri Şeyh Edebali'nin huzurunda buluştuğu yer" olarak nitelendirilen "tarih şeridi"nde kısa bir yolculuğa çıkan ziyaretçiler, sinevizyon salonunda 9 dakikalık sunumla Osmanlı Devletinin dünyaya nasıl hükmettiğine şahit oluyor.

"Çok fazla gurbetçi ziyaretçimiz var"

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde türbe ve "tarih şeridi"ne yoğun ilgi gösteren yüzlerce kişi, dua etti ve fotoğraf çektirdi.

Şeyh Edebali Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce, bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

Bilecik'e gelen misafirlerin türbeyi ziyaret etmeden gitmediğini belirten Beyce,

"İstanbul'u Antalya'ya bağlayan yol buradan geçtiği için güzergahtaki misafirlerimiz mutlaka buraya uğruyor. Geçen sene ziyaretçi sayısında 700 bini aşmıştık. Bu sene bayrama kadar bu rakamı geçtik. İnşallah daha da artacak. Almanya, Belçika ve İsviçre başta olmak üzere gelen çok gurbetçimiz var." diye konuştu.

Kocaeli'den gelen İbrahim Gencer, bayram tatilinde tura çıktıklarını dile getirerek, "Buradaki atmosfer çok güzel. Bundan önce Ertuğrul Gazi ve Dursun Fakih türbelerini ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Sakarya'dan ailesiyle gelen 9 yaşındaki Mustafa Mahir de atalarını ziyaret ettiklerini ve güzel duygular yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: AA