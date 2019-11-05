FETÖ'nün hain darbe girişiminin izlerini taşıyan ve İstanbul'da bulunan Hafıza 15 Temmuz'da, şehitlerin ayakkabılarının sergilendiği bölüm dikkat çekiyor. 15 Temmuz Derneği üyesi gönüllü psikologlar tarafından toplanan ayakkabıların perde arkasında ise çok sayıda hikaye yer alıyor.

Ailelerle beraber ağlayıp o anlara tekrar şahitlik eden psikologlar, ailelerden şehitlerin ayakkabılarını terapiyle istiyor. Gözyaşları içinde kimi öperek kimi koklayarak kimi hüzünlü bir şekilde şehitlerinin ayakkabılarını psikologlara teslim ediyor.

Müzede duygusal anlar yaşanıyor

15 Temmuz Derneğinin gönüllü psikoloğu Sema Vanlı, ailelerle iletişim kurmadan önce hikayelerini öğrendiklerini söyledi.

Şehit aileleriyle kurdukları yakın diyalog neticesinde adeta akraba gibi olduklarını, onların sorunlarını dinlediklerini, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Vanlı, "Ayakkabıları doğrudan istemedik. Belki yüzleşmelerine sebep olduk. Ailelere, 'İstediğiniz zaman ayakkabıları merkezden alabilirsiniz' diyerek güven verdik. Aileler bize güven duyduktan sonra bize ayakkabıları verdi" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Vanlı, ailelerden ayakkabıları alırken yaşadıkları ile ilgili şunları anlattı:

"Bazı ailelerin eline ancak şehitlerinin ayakkabısının teki ulaştırılabilmişti. Bu şehitlerimizden biri de Şener Dursun'du. Eşi Mesude Hanım'dan ayakkabısını almıştım. Orada çok duygulanmıştım. Zorlandığımız ve gözyaşları içinde aldığımız ayakkabılar da oldu. Oğullarının damatlık ayakkabısını saklayan bir şehit ailemiz vardı. Ailenin ayakkabıyı verirken yaşadığı duygu, beni derinden etkilemişti.

Müzeye geldikleri zaman da 'Acaba ayakkabısı nerede?' diye duygusal anlar yaşayanlar oluyor. O ayakkabıları görmek için ziyaretçilerin gelmesi de ailelerin hoşuna gidiyor."

"Şehit eşi ayakkabıyı öperek verdi"

Psikolog Nesibe Özkan, şehit ailelerine yardım etmenin kendisine manevi bir huzur verdiğini vurguladı.

Kurdukları iletişimin şehit ailelerine de iyi geldiğini belirten Özkan, "Aileler, şehitlerinden kalan bir hatırayı paylaşırken duygulu anlar yaşadı. Ayakkabıları öperek, koklayarak, sarılarak ve ağlayarak verenler oldu. Şehit Mesut Acu'nun eşi Fehime Acu ayakkabıyı öperek bana verdi. O anı hiç unutamam ben de gözyaşlarımı tutamamıştım" dedi.

Kaynak: AA