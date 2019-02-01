Doğu Ekspresi ile nostaljik bir tren yolculuğuna duydukları özlemi giderenlerin son durağı Kars, aynı zamanda mutfak ve kültür turizminin de merkezi konumunda.

Sarıkamış da Kars'ın kış sporları ile yükselen değerlerinden biri.

Sarıkamış'ta yer alan kayak merkezi bir kış tatili beldesine dönüşmüş durumda.

Sarıkamış'ın en önemli özelliklerinden biri de kar kalitesinin ender rastlanan standartlarında olması. Karın kristalize ve büyük olması kayakseverlerin en sevdiği özelliklerin başında geliyor. Pistlerdeki karın kalınlığı sezon boyunca yaklaşık 2 metre seviyesini muhafaza edebiliyor.

Türkiye Kızak Milli Takımı da yarışmalara Sarıkamış'ta hazırlanıyor

Kayak sporunu yeni öğrenenler için de ideal şartlar sunan Sarıkamış'ın farklı zorluk derecelerinde 10 pisti bulunuyor.

Pistlerin etrafını kuşatan Sarıçam ormanları da şiddetli esintileri engellerken 2 bin 900 metre yükseklikte sporcuların üşümesini engelliyor.

Türkiye Kızak Milli Takımı da Sarıkamış'ta kendisine ait pistinde uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.

4-12 Şubat 2019 tarihleri arasında Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası'nın da Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yapılacak olmasının bölgeye yönelik uluslararası ilgiyi artırması bekleniyor.

Haber: Mustafa Yaldız

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu, Mikail Sevinç