Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğup büyüyen 35 yaşındaki Hamza Ağan, küçük yaşlardan bu yana çobanlık ve besicilik yaparak geçimini sağlıyor.

Ağan, küçüklüğünde çobanlık yaparken naylon poşetle kaymaya çalışıyordu. Büyüyünce ise bu tutkusundan vazgeçmedi.

1999'da Karacadağ Kayak Merkezinin açılması üzerine gerçek anlamda kayakla tanıştı.

Hala besicilik yapan ve profesyonel kayakçıları aratmayan Hamza, bu anlamda lisans almak istiyor. Şimdilerde hafta sonları merkezde hem eğlenip hem de gelen ziyaretçilere ücretsiz kayak eğitimi veren çoban, bu branşta daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyor.

"Herhangi profesyonel bir eğitim almadan bunu başardım"

Hamza Ağan, küçüklüğünden bu yana kayak sporuna merakının bulunduğunu belirterek, kendi imkanlarıyla kaymayı öğrendiğini söyledi.

Kayak merkezinde yapılacak tesisleşmeyle antrenörlük hayalleri de kurduğunu anlatan Ağan, şöyle konuştu:

"Eskiden bu bölgede hayvan otlatılırdı ama o dönem kayak merkezi yoktu. Şimdi koyun otlattığımız yerlerde kayak keyfi yapıyoruz. Bizim de kayak yapmaya merakımız olduğu için naylon poşetlerle kaymaya çalışırdık. Daha sonra kayak merkezi yapılınca kaymaya geldik ve herhangi bir eğitim almadan kendi çabamızla kaymayı öğrendik. Yaklaşık 15 yıldır kayak yapıyorum. Herhangi profesyonel bir eğitim almadan bunu başardım. Lisans alıp profesyonel olarak kayak antrenörlüğü yapmak istiyorum."

Ağan, hedeflerinin büyük olduğunu anlatarak, "İmkan verilirse başarılmayacak iş yoktur. Merkezde kayak öğrenmeyi isteyenlere de herhangi bir ücret talep etmeden yardımcı oluyorum. Zaten bir insanın kaymayı öğrenmesi yaklaşık 15 dakika. Nasıl durulması ya da dönülmesi gerektiğini anlatıyorum ve düşe kalka kaymayı öğreniyorlar" dedi.

Kaynak: AA