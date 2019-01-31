Karayolları 164. Şube Şefliğinde çalışan Birkan Söyleyici, 8 yaşındaki kızı Nurefşan için 7 yıl önce maket ahşap ev yaptı.

Söyleyici, marangozluk, perdecilik ve duşakabin işiyle uğraşan arkadaşlarının çöpe attığı malzemelerle yaptığı maket evin beğenilmesi üzerine yenilerini yapmaya başladı.

Boş zamanlarında arkadaşlarından ya da çöpe atılan atık malzemeleri toplayan Söyleyici, evinin bodrumundaki atölyesinde ürettiği ve bazılarının yapımı 4 ay süren ahşap maket evleri satarak ek gelir elde ediyor.

Söyleyici, ahşaptan yapıp ışıklandırdığı yalı, apartman ve oturma grubu gibi minyatür hediyelik eşyaların bazılarını ise arkadaşlarına armağan ediyor.

"Atık ürünleri değerlendiriyorum"

Birkan Söyleyici, maket ev işine özellikle son 4 yılda yoğunlaştığını anlatarak şunları söyledi:

"Bunları tamamen atık malzemeden yapıyorum. Marangoz, perdeci, duşakabinci arkadaşlarımın vermiş olduğu, kullanmadığı ya da çöpe attığı malzemelerle maket evler yapıyorum. Bir maket evin yapımı ortalama 3-4 ay sürüyor. Bu işe günde 1-2 saatimi ayırıyorum. Bazen kendim bile bunu ben mi yaptım gibisinden şaşırıyorum ama yaptıkça insanın eli biraz daha yatkınlaşıyor. Eksik malzeme olmasa daha profesyonel ürünler üretilebilir."

Söyleyici, "Kızım küçükken ona ahşap ev yaptım, çok hoşuna gitti. Arkadaşlarını çağırıyor, evde oynuyorlar. Ondan sonra bu işi yapmaya başladım, benim de hoşuma gidiyor. Boş zamanımı değerlendiriyorum. Kahvehane veya dışarıda boş zaman geçirmektense burada en azından bir şeylerle uğraşıp atık ürünleri değerlendiriyorum, hem de ek gelir elde ediyorum" dedi.

Kaynak: AA