Akyazı Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Fetih Çabukoğlu ve firma temsilcisi Serdar Babaoğlan tarafından çocukların öğrenci servislerinde unutulmasının önüne geçilmesi amacıyla "Diji Servis" uygulaması geliştirildi.

Uygulama sayesinde aileler, cep telefonlarına yüklenen programla, çocuklarının servis yolculuğunu, okula ve eve ulaşmalarını anlık takip edebiliyor.

Okul idaresi, veliler ve servis şoförleri tarafından kullanılan uygulamayla çocukların daha güvende seyahat etmesi amaçlanıyor.

Uygulama fikri bir öğrenciden çıktı

Akyazı Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Fetih Çabukoğlu, uygulamanın 6 yaşındaki öğrencisinin fikriyle ortaya atıldığını belirtti.

Uygulamanın servis şoförü, veli ve okul idaresi tarafından kullanıldığını aktaran Çabukoğlu, "Bu sistem sayesinde artık çocukların servislerde unutulmasına, çocuklarımızın sıcak veya soğuk havalarda servisi dakikalarca beklemesine, velilerimizin 'Acaba çocuğum okula ulaştı mı, güvende mi, serviste unutuldu mu?' kaygılarına son veriyoruz" dedi.

Öğrenci velisi Ebru Kara da uygulamadan duyduğu memnuniyeti anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu uygulama bütün servislerde uygulansın çünkü çok iyi bir sistem. Servis eve gelirken mesafe olarak 250, 500 ve bin metre olarak ayarlayabiliyorsunuz. Alarm çaldığında çocuğunuzu servise götürüyorsunuz ve akşam servis eve yaklaştığı zaman yine alarm çalıyor, biz de çocuğumuzu servisten güvenli şekilde alıyoruz."

Kaynak: AA