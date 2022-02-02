Elazığ'da mobil aşı ekipleri, 200 aşı noktasında sundukları hizmetin yanı sıra kar nedeniyle kapanan yolların açılmasının ardından köy köy, mahalle mahalle, ev ev dolaşarak çeşitli nedenlerle aşıya ulaşamayan vatandaşları ziyaret ediyor.

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü bölgede salgının kontrol altına alınması için tüm zorluklara rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdüren ekiplerin ziyaret ettikleri adreslerden biri de merkeze bağlı Harmanköy oldu.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlara evlerinde aşı yapan sağlıkçılar, aşılarını yaptırmayan kişileri de bilgilendirdi.

Ekiplerin hedefi toplumsal bağışıklığı artırarak COVID-19 risk haritasında "sarı" kategorideki Elazığ'ın "maviye" dönmesini sağlamak.

Kar kış demeden çalışıyorlar

Aşı ekibinde yer alan sağlıkçılardan Hacer Tekeş Çam, kentte vaka artışını durdurabilmek için seferberlik halinde mücadele ettiklerini anlatarak, "Yoğun kar yağışı nedeniyle kırsalda, köylerde aşı yapma imkanımız daha da zorlaşıyor. Ulaşım anlamında çok sıkıntı yaşıyoruz. Yollar kar dolayısıyla kapanıyor. Valiliğin koordinasyonunda kısmen açılan yolları aşıp köylere giderek ihtiyacı olan vatandaşlarımızı aşılıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Bizlere dua ediyorlar, güzel dileklerde bulunuyorlar" diyen Çam, bunun çalışma isteklerini daha da artırdığını vurguladı.

"Bu işi gönülden yapıyoruz"

Ertuğrul Murat da COVID-19 ile mücadelede ilk günden bu yana sahada olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kar kış şartlarında köylerimizdeki vatandaşları aşılamaya gidiyoruz. Engelli, yatalak, yaşlı ve imkanı olmayan kişilerin aşılarını yapıyoruz. Bu işi gönülden yapıyoruz. Güzel dönüşler alınca mutlu oluyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Kapıma kadar gelip aşımı yaptılar"

Harmanköy köyünde yaşayan 12 çocuk annesi 76 yaşındaki Emanet Akaya ise aşı için sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Akaya, "Allah sağlık görevlilerimizden razı solsun. Kapıma kadar gelip aşımı yaptılar. Kar yağışını dinlemediler. Felçliyim, yürüyemiyorum. Bu aşıdan sonra inşallah daha güvende olacağım" dedi.