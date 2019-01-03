Malatya yaşayan Sabite Bütün, 18 yıl önce başladığı ayakkabı boyacılığını ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Yaklaşık 8 yıl önce eşini kaybeden, çocuklarının da evlenip evden ayrılmasıyla yalnız kalan Bütün, ekmek parasını alın teri dökerek çıkarıyor.

Sabite Bütün, hayatı boyunca geçim sıkıntısı çektiğini bu nedenle ayakkabı boyacılığı yapmaya başladığını söyledi. Eşinin at arabasıyla köylere gidip yük çektiğini ve sonrada hastalanarak yatağa mahkum olduğunu belirten Bütün, bu süreçten sonra evin tüm yükünün omuzlarına kaldığını söyledi.

Bütün, "Çocuklarımı bu boyacılıkla büyüttüm. İki oğlum var, askere yolladım. O şekilde büyüttüm" dedi.

Hayırseverlerden destek bekliyor

"Harabe" diye nitelendirdiği evine aylık 100 lira kira verdiğini belirten Sabite Bütün, yalnız yaşadığı için bazen korktuğunu söyledi.

Kimseye yük olmamak için çalışmaya devam ettiğini belirten Bütün, şöyle konuştu:

"Ev bomboş, bir halı getirseler... Dolabım bomboş, inanın ki kollarım ağrıyor, çamaşır yıkayamıyorum artık. Kim hayır yaparsa Allah için yapsın. Hiçbir şeyim de yok bundan başka. Bu iki yastığı da çöpten çıkardım. Yatağı da sanayiden bir tane adam getirdi. Komşularım getirdi 'Abla bunu al üstünde yat' dediler. Yiyecek olarak darlık çekiyorum. Hayırseverlerden destek bekliyorum."

"Günlük 25-50 lira arası kazancım oluyor"

Köy Hizmetleri Camii ve Özsan Sanayi Sitesi içerisinde haftanın iki günü ayakkabı boyadığını anlatan Bütün, sabah başladığı mesaisine hava durumuna göre akşama kadar devam ettiğini vurguladı.

Bulunduğu yerlerdeki cemaat ve esnafın kendisine sahip çıktığını, ihtiyaçları olmamasına rağmen ayakkabı boyattıklarını belirten Bütün, şunları söyledi:

"Hemen hemen 9 yıl vardır, bu caminin önüne geliyorum. Eskiden utanıyor, çekiniyordum. Sonrada baktım olmuyor bu sefer buraya geldim. Cuma günleri burada perşembe günleri sanayideyim. Sadece haftada iki gün geliyorum. Günlük 25-50 lira arası kazancım oluyor. Bazen boş gidiyorum. Allah razı olsun veren de vermeyene de."

Kaynak: AA