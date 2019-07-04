Sandalyeler üzerinde kıyasıya yarıştılar, sakatlanmayı bile göze aldılar.
Rusya'nın Arktik Bölgesi'ndeki şehri Murmansk'ta yapılan tekerlekli ofis sandalyeleri yarışması ilginç görüntülere sahne oldu.
Serin ve yağışlı hava nedeniyle organizasyona sadece 8 takım katıldı. Değişik kıyafetleriyle dikkat çeken katılımcıların bazıları, yarışmayı renklendirdi.
40 metrelik mücadelenin tek şartı, ofis sandalyelerinin en az 1 yıl kullanılmış olmasıydı.
Eğlenceli görüntülerin yer aldığı yarışmada dereceye giren takımlara hediyelik eşyalar verildi.
Kaynak: TRT Haber