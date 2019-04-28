Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında çıktığı 2 bin 300 metre rakımlı Garzavan Yaylası'nda inşa edilen tek katlı cami minaresiyle dikkat çekiyor.

7 metre yüksekliğindeki minare kışın korumaya alınıyor

Yayla sakinleri, çelik varillerden yapılan 7 metre yüksekliğindeki minareyi kışın olumsuz hava koşullarından korumak için ilginç bir çözüm geliştirdi.

Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan minare, bölgede zorlu geçen kış aylarında çığdan korunması için yere yatırıldı. Yayla sakinleri, baharda havanın düzelmesiyle aynı sistemi kullanarak minareyi tekrar kaldırdı.

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, yaylada daha önceden çığın bir cami ve minareyi yıktığını anlattı.

Karagöz, "Burada yaşayan vatandaşlarımız minaremize Karadeniz zekası ve pratikliğiyle çok ilginç bir sistem düşünmüşler. Yaptıkları mekanizma ile minareyi kışın yatırıyorlar yazın ise kaldırıyorlar. Çok güzel bir çözüm bulmuşlar. Karadeniz'de hikaye gibi gerçekler var. Bu da onlardan bir tanesi" dedi.

"Minare her yıl çığ altında kalıp yıkılıyordu"

Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı ise, sistemi kurmadan önce her yıl minarenin çığın altında kalıp yıkıldığını belirterek, "Biz de varilleri birbirine kaynak ederek böyle bir sistem geliştirdik. Yaptığımız teleferik sistemiyle minaremizi kışın indiriyoruz, yaz başı yayla sezonunu açtığımız zaman kaldırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA