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Yaşam
TRT Haber 28.12.2024 07:22

'Rahmet ve bereket mevsimi' üç aylar 1 Ocak'ta başlıyor

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 1 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

'Rahmet ve bereket mevsimi' üç aylar 1 Ocak'ta başlıyor

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, 2 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.

Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 26 Ocak ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 13 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

ETİKETLER
Ramazan Ayı Mevlid Kandili Berat Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı
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