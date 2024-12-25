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Yaşam
AA 25.12.2024 17:10

Sinop'ta 55 kilogramlık bal kabağı yetiştirildi

Sinop'un Durağan ilçesinde yetiştirilen 55 kilogramlık bal kabağı pazarda satışa sunuldu. Ürün yetiştiricisi Hasan Dede, bal kabağının çok sert olduğunu elektrikli testereyle parçalara ayırabildiklerini söyledi.

Sinop'ta 55 kilogramlık bal kabağı yetiştirildi

İlçede çiftçilikle uğraşan Hasan Dede, Yandak Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ağırlığı 55 kilograma ulaşan bal kabağı yetiştirdi.

Dede, uzun uğraşlar sonucu yetiştirdiği kabağı ilçe pazarına getirerek satışa sundu.

Kilogramı 30 liradan satışa sunulan kabak, pazara gelen vatandaşların da ilgisini çekti.

"Elektrikli testereyle kesiliyor"

Bal kabağını yetiştirme sürecinin uzun olduğunu söyleyen Dede şunları söyledi:

"Bu bal kabağının kabuğunu öyle bıçakla kesemiyorsunuz. Sert olduğu için mecburen elektrikli testereyle kesip parçalara ayırarak poşetliyoruz. Vatandaşlarımız da böylelikle daha rahat satın alabiliyor." 

Dede ayrıca, vatandaşlara pazarda ücretsiz bal kabağı tohumu da dağıttı.

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