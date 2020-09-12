Adapazarı ilçesindeki Çocuk Hakları Sokağı'nda oynadığı sırada gördüğü polis maketine sarılarak sevgisini ifade eden Ertuğrul Özkurt'un görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

İl Emniyet Müdürü Kaya da minik çocuğun polis sevgisine kayıtsız kalmayarak ona sürpriz hediye hazırlattı.

Trafik Denetleme Ekipler Amiri Komiser Yardımcısı Muhammet Akdaş ve polisler, minik Ertuğrul'u evinde ziyaret ederek, Kaya'nın gönderdiği polis kıyafeti ve polis arabasını hediye etti.

Polis amcalarından hediyelerini alan Ertuğrul, bir süre ekiplerin telsiziyle oynadı.

Görevli polisler, Ertuğrul'un sevgi gösterisini gördüklerinde duygulandıklarını belirtti. Özkurt ailesi de hediye ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.