Jandarma Uzman Onbaşı Sıhhiye Selami Atalay, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde doğum sancıları nedeniyle Yeşilöz Üs Bölgesinden yardım isteyen Rızkıye İmaç'a, uydu telefonundan doktordan aldığı talimatlarla doğum yaptırdı.

Hava ambulans istendi fakat...

Göçerlik yapan Cezayir İmaç, Yeşilöz Üssü'ne müracaat ederek doğum yapacak eşi için yardım istedi. Üste görevli Jandarma Uzman Onbaşı Sıhhiye Selami Atalay, kadının ateşini ve tansiyonunu ölçtü, ağrı kesici verdi. Ardından 112'den hava ambulans istendi. Ancak bebek beklemeye niyetli değildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, doğum olayıyla ilgili, "Hanımefendi doğum yapacak ama helikopterle yetiştirmek söz konusu değil. Bir uzman onbaşımız doktorla telefonla kurduğu irtibat sayesinde doğumu gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Sıhhıye jandarma doktorun talimatlarını uyguladı

Kadının sancıları artınca Uzman Onbaşı Atalay, uydu telefonu aracılığıyla doğum doktoru ile irtibata geçti. Doktorun talimatlarına uyup bebeğin dünyaya gelmesini sağladı. Uzman Onbaşı o anları TRT Haber'e anlattı.

Doğum anını anlatan Uzman Onbaşı Selami Atalay, "Yeşilyurt üst bölgemizdeki görev esnasında dışarıdan bir hastanın geldiğini öğrendik. Üst bölgesi komutanımıza haber verdik. Nizamiye noktasına gittiğimizde orada sancılı bir kadın olduğunu öğrendik. Ateşine baktık, tansiyonunu ölçtük. Uydu telefonundan Beytüşşebap Devlet Hastanesini arayarak ambulans istedik. Bu arada hastanın sancısı çok artmıştı. Kadın doğum uzmanını aradık. Kadın doğum uzmanının verdiği bilgiler dahilinde biz de yardımcı olmaya çalıştık. Çok şükür ikisi de sağlıklı bir şekilde doğumu gerçekleştirdik. Lisede acil tıp teknisyenliği eğitimi aldım. Jandarma Genel Komutanlığında 2 ay harp sağlığı ve aile sağlığı eğitimi aldık. Bunların da bize büyük bir faydası oldu. Çocuk doğduğunda aile şaşkındı. Gözlerinden de belli oluyordu mutluluğu, sevinci. Personel olarak biz de büyük bir şaşkınlık içerisindeydik. Bu olayı gerçekleştirdiğimiz için hepimiz gurur duyduk." diye konuştu.

"Askerlerden Allah razı olsun"

Eşinin doğumuna yardımcı oldukları için askerlere teşekkür eden Cezayir İmaç, "Şuan çocuğumuzun durumu iyi. Askerlere çok teşekkür ederim. Bize çok iyi baktılar, çok iyi davrandılar. Biz de askerleri ziyarete geldik. Askerlerden Allah razı olsun. Çocuğumun hayatını kurtardılar. Çocuğumuza Selami askerin ismini koyduk." dedi.

Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürülen anne ve erkek bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.